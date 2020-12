Vigilante My Hero Academia: All Might è il piano B di Knuckleduster?

Vigilante My Hero Academia - Illegals si trova nel bel mezzo di un arco narrativo ambientato nel passato che ha portato i lettori ad approfondire le storie di alcuni famosi eroi, in particolare quella di Knuckleduster, alias O'Clock. Tuttavia, presto potremo rivedere in scena anche All Might.

Il capitolo 91 dello spin-off dell'opera di Kohei Horikoshi vede O'Clock, conosciuto con il nome di Knuckleduster prima di perdere il suo Quirk e diventare un vigilante, lottare allo stremo delle forze per combattere un prototipo di Nomu. Inoltre, l'eroe deve fare i conti con un misterioso gas che circola per tutta l'arena di combattimento sotterranea.

Mentre All For One e Kurogiri osservano lo scontro dalla distanza, Knuckleduster si rende conto che è ora di passare al piano B: guadagnare abbastanza tempo per far sì che Mirko riesca a scappare e richiamare rinforzi. Ma quei tanto attesi rinforzi sembrano avere un nome ben preciso, All Might, il Simbolo della Pace. Nel prossimo capitolo vedremo la battaglia tra One For All e All For One? Nel frattempo, In Vigilante My Hero Academia Knuckleduster sembra essere la preda principale di All For One. Inoltre, ammiriamo il ritorno in azione di All For One in Vigilante My Hero Academia.