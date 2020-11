Vigilante My Hero Academia: il minaccioso debutto di All For One

Lo spin-off Vigilante - My Hero Academia Illegals ha offerto ai fan la possibilità di conoscere i protagonisti dell'opera creata da Kohei Horikoshi da una nuova interessantissima prospettiva, la loro giovinezza. Ma ciò vuol dire che presto conosceremo anche uno dei principali antagonisti nella sua forma più smagliante.

Vigilante - My Hero Academia Illegals si svolge diversi anni prima degli eventi della serie principale, per cui i lettori hanno potuto apprezzare i loro amati eroi nel pieno della giovinezza. Tuttavia, nel capitolo 88 una minaccia che nel manga di Horikoshi sembrava essere stata debellata farà il suo debutto.



Il nuovo capitolo dello spin-off è incentrato sul passato di Knuckleduster, allora conosciuto con il nome da eroe O'Clock. In missione sotto copertura, il Pro Hero si è ritrovato a dover combattere in una bisca clandestina, incontrando persino Rappa, futuro membro dello Shie Hassaikai di Overhaul. Ma mentre i due iniziano il loro combattimento, a cui partecipa anche l'eroina coniglio Mirko, una misteriosa voce appare da dietro le quinte.

"Una svolta divertente. Avevo intenzione di abbandonare l'arena, ma forse resterò. Perché non raccogliere i Quirk più preziosi?". Pur non conoscendo l'identità di questa misteriosa voce, è palese che a parlare sia stato All For One. A confermare questa ipotesi c'è il fatto che il Quirk di Knuckleduster sia stato rubato proprio dal malvagio antagonista.



Immaginare All For One nel pieno delle sue forze è un qualcosa che i fan non si sarebbero mai aspettati. Vigilante - My Hero Academia mostrerà la prima battaglia tra All Might e il suo terrificante rivale? Nel frattempo, in Vigilante - My Hero Academia Illegals uno smilzo Fat Gum ha fatto il suo debutto. Inoltre, è stato svelato il misterioso passato di Mirko in Vigilante - My Hero Academia Illegals.