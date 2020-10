Vigilante My Hero Academia, il misterioso passato di una giovane Mirko

Lo spin-off di My Hero Academia, Vigilante - My Hero Academia Illegals, ha consentito ai fan dell'opera di Kohei Horikoshi di conoscere il passato di numerosi Pro Heroes. Il nuovo capitolo di Vigilante esplora il passato di una giovanissima Mirko.

Le vicende di Vigilante - My Hero Academia Illegals prendono piede diversi anni prima dell'opera originale, dando modo ai fan di conoscere il passato di numerosi protagonisti, come ad esempio Midnight o Endeavor. Questa volta, a risaltare sono le vicende passate di Mirko, eroina che abbiamo conosciuto con l'appellativo di Rabbit Hero. Ma se è vero che gli eroi dell'opera originale sono arrivati nello spin-off, è anche vero che i Vigilanti sono una figura mai esplorata in My Hero Academia.

Il capitolo 87 di Vigilante - My Hero Academia Illegals sta esplorando il passato di Knuckleduster prima che diventasse un vigilante. Conosciuto con il nome da eroe professionista O'Clock, il Pro Heroes è salito su un ring per combattere contro Rappa, membro dello Shie Hassaikai che si è scontrato con Fat Gum durante l'arco narrativo dedicato a Overhaul di My Hero Academia.



Attirata dall'odore del sangue ed eccitata dal fatto che ci sia una rissa nelle vicinanze, mentre il capitolo giunge al termine allo scontro si intromette una giovane Mirko. L'eroina coniglio è uno dei Pro Heroes più forti di My Hero Academia, tanto da rientrare nella classifica dei Top 10 Heroes. Ma questo suo nuovo lato inquietante è totalmente inedito; cosa ci dovremo aspettare dal suo intervento? Nel frattempo, il capitolo 86 di Vigilante - My Hero Academia Illegals omaggia Char di Gundam.