Vigilante My Hero Academia, tra la vita e la morte: cosa succede a quei protagonisti?

Il manga spin-off Vigilante My Hero Academia - Illegals ha raggiunto il suo climax. A pochi passi dal gran finale, Furuhashi e Betten Court rivelano il fato di due grandi protagonisti. I compagni di Koichi Haimawari, sono ancora in vita oppure lo hanno lasciato per sempre.

L’intervento del Number One Heroes ha risolto la battaglia di Vigilante. All Might, con la collaborazione di Endeavor e altri Pro Heroes, è riuscito a fermare la mania distruttiva di Number 6. Present Mic annuncia ai cittadini la vittoria degli eroi, rassicurandoli nel tornare alle loro abitazioni.

Mentre Eraserhead e altri si occupano delle ultime operazioni di salvataggio, la scena si sposta aggiornando i lettori sulla situazione di Kunckleduster e Pop Step. A quanto pare, entrambi sembrano aver ceduto alle ferite subite e i loro spiriti sembrano pronti ad abbandonare il mondo terreno.

Tuttavia, negli ultimi frangenti del capitolo 123 dello spin-off, quando Koichi si trova nuovamente in difficoltà e Pop Step si rammarica per non aver confessato i suoi sentimenti, vediamo che entrambi i Vigilanti vengono salvati. Tuttavia, adesso è Crawler che si trova a un passo dalla morte. Aizawa, infatti, preoccupato si mette alla sua ricerca. Koichi è steso, apparentemente esamine, sul tetto di un edificio.