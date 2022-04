Vigilante My Hero Academia: il Number One Heroes arriva in città

I maestri Furuhashi e Betten Court stanno dando il meglio di sé per questa parte finale di Vigilante My Hero Academia - Illegals. L’opera spin-off è infatti impegnata in un entusiasmante conflitto che ha riportato alcuni degli eroi più conosciuti e apprezzati in azione. Tra questi, c’è anche il sorridente Number One Heroes.

La feroce battaglia tra Crawler e Number 6 ha attirato l’attenzione di tutta la società giapponese. In Vigilante My Hero Academia i Pro Heroes sono arrivati a Naruhata. La città è però in preda a una catastrofe, e forse nemmeno il loro intervento è sufficiente.

Il villain guidato da All For One si è diviso in numerose amenità, il cui unico scopo è gettare panico tra i cittadini. Edgeshot, Eraserhead, Beast Jeanist, Ingenium e Present Mic stanno facendo del loro meglio per guidare l’evacuazione, lasciando il compito di fermare l’antagonista a Endeavor.

Fuoco e fiamme stanno per abbattersi sul nemico di Vigilante My Hero Academia, ma proprio quando il Flame Hero sta per gettarsi nella mischia viene bruscamente interrotto dall’arrivo di un eroe sorridente. Niente paura, All Might è arrivato in città!

Con una serie di montanti, il Simbolo della Pace spedisce i numerosi nemici in aria, lasciando a Endeavor il compito di terminarli. In un divertente siparietto, lo vediamo ovviamente rosso dalla rabbia. La forza di All Might lo ha nuovamente relegato al secondo posto.