Vigilante My Hero Academia: Numero 6 diventa Nightwing in un simpatico Easter

Gli ultimi capitoli della serie spin-off Vigilante My Hero Academia Illegals ci hanno portato ad una delle battaglie più importanti viste finora, mentre Koichi ha cercato in ogni modo di salvare Kazuho e di allontanarla dal suo "lato malvagio", e ci hanno mostrato anche l'incontro tra Koichi ed il villain principale della serie, Number Six.

In un momento del genere, il confronto diretto con tra il protagonista e l'antagonista, l'ultima cosa che ci aspettavamo era di vedere Koichi protagonista di un piccolo Easter Egg riguardante uno dei personaggi più famosi dell'universo di Batman, Nightwing.

Il capitolo 81, infatti, oltre a rivelarci che gli strani effetti che sta avendo il Quirk di Kazuho sul suo corpo sono stati causati da Number Six, per manipolarla e ottenere sempre più importanza nel mondo degli Hero, ci mostra anche il nuovo costume del villain.

Come potete vedere voi stessi nell'immagine riportata in calce alla notizia, la nuova tuta indossata da Number Six è praticamente un riferimento al costume del famoso Nightwing, alter ego di Dick Grayson, uno dei personaggi fondamentali nelle trame del Cavaliere Oscuro. Non è la prima volta che nello spin-off di My Hero Academia si vedono richiami al mondo dei comics americani, come avvenuto nel capitolo 82.

Ricordiamo che attualmente Pop Step si trova in una condizione critica, e un fan ha immaginato come sarebbe Koichi nell'anime.