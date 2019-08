Vigilante: My Hero Academia: il nuovo arco su Aizawa ci mostra i suoi trascorsi da liceale

Il cast di personaggi dell'opera di Kohei Horikoshi è molto variegato e ogni fan ha le proprie preferenze, tuttavia la personalità del professor Aizawa lo ha reso apprezzabile all'unanimità nel fandom di My Hero Academia.

Recentemente lo spin off Vigilantes ha rilasciato un nuovo capitolo che da il via ad un nuovo arco narrativo incentrato su di lui, gettando l'occhio sul suo passato nelle scuole superiori. Il capitolo inizia con l'incontro tra Aizawa e The Crawler, e dopo aver salvato un gatto e scambiato qualche parola sotto la pioggia inizia il flashbkack sul futuro professore della U.A.

Il manga ci mostra un Aizawa sedicenne mentre cammina per la scuola, vestito con l'uniforme della U.A. Il ragazzo appare piuttosto imbronciato e insicuro di se stesso. Aizawa non ha alcuna fiducia nelle proprie capacità e nessuno dei suoi coetanei gli presta attenzione. Present Mic prova a tirarlo su di morale ma non c'è nulla da fare, tuttavia l'introduzione di un compagno di classe si rivelerà molto importante per la sua crescita.

Questo arco narrativo si preannuncia piuttosto interessante, andando ad approfondire un personaggio intrigante che nella serie principale non ha ancora trovato un focus adeguato. Aizawa nel manga di Kohei Horikoshi è una figura molto positiva per i ragazzi della U.A, sempre concentrato a tirare fuori il meglio dai suoi alunni grazie al suo carattere intransigente, ed è proprio questo suo aspetto che invoglia il lettore a saperne di più sui suoi trascorsi e della sua formazione da eroe.

L'arco corrente si è preoccupato di approfondire i villain, e speriamo che in futuro avremo la possibilità di scoprire di più sulla classe degli eroi.

Il manga Vigilante ha inserito una citazione agli Avengers, l'avete notata?