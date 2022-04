Vigilante My Hero Academia, a un passo dalla morte: quel protagonista riuscirà a salvarsi?

Nella recente battaglia, dimostrando un coraggio da leone, Koichi era riuscito a conquistare il favore della società di Vigilante My Hero Academia. Tuttavia, il destino è stato beffardo con lui. Pochi attimi dopo quell’immensa gioia, Crawler si trova faccia a faccia con la morte.

Finalmente, il Number One Heroes interviene per fermare la guerra di Vigilante My Hero Academia. Formando un accoppiata vincente, All Might ed Endeavor in pochi attimi mettono fine all’attacco terroristico di Number 6.

Il villain sembra essere stato sconfitto e i Pro Heroes concentrano i loro sforzi nel salvataggio dei civili rimasti feriti nell’incidente. Anche Koichi Haimawari può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo un lungo e feroce combattimento, il Vigilante si sofferma su uno dei tetti della città per riflettere. Tuttavia, il pericolo è dietro l’angolo.

Il nemico di Vigilante My Hero Academia torna dagli inferi, spinto dalla presenza spirituale di All For One. Una volta avvicinatosi a Crawler, Number 6 decide d'infliggere un mortale colpo di grazia. Tuttavia, il suo vero obiettivo non è attentare alla vita di Koichi, ma suicidarsi davanti ai suoi occhi, cosicché il Vigilante si renda conto di non poter salvare tutti.

L’esplosione finale di Number 6 coinvolge però anche Crawler, che ora giace immobile sul terreno. Eraserhead, accorso sulla scena, riuscirà a portarlo in salvo?