Vigilante My Hero Academia: il peggior incubo di Eraserhead si ripete

Nell'opera prequel scritta da Furuhashi e illustrata da Betten Court è stato approfondito il passato di alcuni protagonisti di My Hero Academia, tra cui anche quello del professor Aizawa. Nel cliffhanger che chiude il capitolo 123 di Vigilante My Hero Academia - Illegals, Eraserhead rivive quell'incubo.

L'arrivo di All Might ha messo fine allo scontro con l'antagonista di Vigilante. Gli eroi sono convinti di aver vinto la battaglia che ha sconvolto la città di Naruhata, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Number 6, è ancora vivo e vegeto. In questo appuntamento, scopriamo anche il fato degli altri due protagonisti di Vigilante.

Mentre gli Heroes sono indaffarati nel salvataggio dei civili feriti e nel sistemare le macerie degli edifici, Number 6 si aggira indisturbato alla ricerca di Koichi Haimawari. Quando finalmente individua Crawler, dopo un disturbante monologo decide di suicidarsi portando con se il Vigilante.

Nel mentre, preoccupato per l'assenza di Koichi, anche Eraserhead si mette alla sua ricerca. Una volta raggiunta la sua posizione, lo trova a terra, immobile e agonizzante. L'incubo di Aizawa, che aveva già perso il suo migliore amico Shirakumo in un combattimento contro un Nomu, si ripete. Questa volta, riuscirà a salvare la vita del compagno di battaglia?