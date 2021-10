Vigilante My Hero Academia, un personaggio fa il suo ritorno in scena: di chi si tratta?

Nel capitolo 110 di Vigilante - My Hero Academia Illegals prosegue la battaglia tra The Crawler e Number 6. Quando tutto stava per andare per il verso sbagliato, il protagonista viene soccorso da un Vigilante che era stato etichettato come scomparso. Scopriamo di chi si tratta!

Il più recente capitolo dell'opera spin-off di Hideyuki Furuashi e Betten Court riprende con Crawler impegnato in una fuga disperata. Inseguito dalle brutalità liberate da Number 6, il Vigilante viene colpito dagli attacchi dei bombaroli kamikaze, finendo in una strada irta di civili. Nel tentativo di allontanarsi e chiedere aiuto ad All Might, il protagonista sfrutta tutta la sua velocità, non accorgendosi però di essere finito nella trappola architettata dal suo avversario.

Nascosto tra i palazzi, Number 6 si trasforma in Modalità Cecchino. Dopo aver estratto un fucile dal corpo, mette Crawler nel mirino, ma quando sta per premere il grilletto viene colpito improvvisamente. Appena in tempo, sulla scena irrompe Knuckleduster, il quale, al motto di un colorito "Io sono qui", prende a pugni Number 6. Ora che Crawler ha finalmente un alleato, per l'oscuro antagonista sembra avvicinarsi la fine.

E voi, state seguendo quest'opera parallela ambientata nel mondo di My Hero Academia? Vi lasciamo al nuovo potere di Crawler e volto misterioso di Number 6.