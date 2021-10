Vigilante My Hero Academia, un piano suicida: un personaggio ci saluta?

La terribile battaglia con Number 6 che si sta svolgendo nella città di Naruhata sta per giungere agli sgoccioli. Per porre fine alla minaccia dettata dal mostruoso villain, però, uno dei protagonisti sembra intenzionato a commettere un gesto folle. Nel capitolo 111 di Vigilante - My Hero Academia Illegals è tempo di addii?

Il nuovo appuntamento con l’opera spin-off di Hideyuki Furuhashi e Betten Court si apre con un breve flashback in cui i lettori assistono al ritorno di Knuckleduster. Nonostante le sue pessime condizioni fisiche, il Vigilante sale la rampa di scale di un grattacielo; il luogo in cui prevede l’attacco finale di Number 6 nei confronti dell’inconsapevole Crawler.

Knuckleduster elabora il suo piano con minuzia, decidendo che il modo migliore per affrontare l’amenità criminale sia uno scontro corpo a corpo. Mentre Number 6 si prepara per esplodere il suo colpo, il Vigilante lo colpisce in pieno con un potentissimo Knuckle Sandwich.

Bloccato e attaccato ripetutamente, il villain cerca di reagire con un colpo di pistola, che però viene prontamente evitato. Dopo aver trasmesso tutti i suoi valori a “persone più meritevoli”, Knuckleduster estrae infine un detonatore, pronto a sacrificarsi e a mettere fine alla vita di Number 6. Una stella cadente apparsa improvvisamente nel cuore della notte chiude il capitolo 111 di Vigilante – My Hero Academia Illegals. Knuckleduster ha davvero compiuto un tale atto estremo?

Vi lasciamo al nuovo potere di The Crawler nato nel corso della battaglia finale con Number 6.