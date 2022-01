Vigilante My Hero Academia: Plus Ultra! Crawler ha ottenuto un nuovo potere?

Koichi Haimawari sta venendo sottoposto a una dura prova. Negli ultimi capitoli di Vigilante My Hero Academia - Illegals, il protagonista è impegnato in una dura lotta contro il Villain Number 6, che lo ha messo alle strette. A un passo dal baratro, però, The Crawler sprigiona il suo Plus Ultra!

La battaglia tra Crawler e Number 6 è uno spettacolo degno dell'opera principale, che procede tra continui ribaltoni. Ora che l'arco della Guerra di Naruhata si avvicina però alla conclusione, per Koichi la sconfitta è sempre più vicina.

Number 6 è ormai cieco dalla rabbia, e il suo unico scopo è divenuto quello di uccidere il suo avversario. Crawler viene messo alle strette dalla sua nuova forma, che lo ha trasformato in un gigantesco essere infernale fatto di fuoco e fiamme. Ormai debilitato dalla lunga battaglia, il Vigilante non riesce nemmeno più a fuggire, ed è costretto a nascondersi in un palazzo.

Ferito in ogni parte del suo corpo, Koichi perde momentaneamente coscienza, e in quel frangente sogna il suo maestro, Knuckleduster. I due si sono separati da diverso tempo, ma l'anziano Vigilante ha ancora qualche insegnamento da dare al suo allievo. Scimmiottandolo per le sue condizioni, Knuckleduster spiega a Crawler che può usare il suo potere per non percepire il dolore.

Ispirato dalle sue parole, Crawler riprende coscienza, e da sfoggio della sua nuova abilità, il Knucle Style, ottenuto utilizzando il Quirk Slide & Go sulle nocche delle mani. Sarà sufficiente per fermare Number 6 e salvare la cittadina?

Vi lasciamo al ritratto dell'inferno di Vigilante e allo spettacolo pirotecnico dello spin-off di My Hero Academia.