Vigilante My Hero Academia: il prequel spin-off si conclude col capitolo 126

Iniziata il 2 agosto 2016 sulle pagine della rivista Jump GIGA, la serie spin-off Vigilante: My Hero Academia Illegals, prequel rispetto alle avventure di Izuku Midoriya narrate nella serie regolare, si è conclusa oggi 28 maggio 2022 con la pubblicazione del capitolo 126, intitolato "L'Ascesa di Skycrawler".

Sebbene fosse unicamente supervisionata dall’autore originale Kohei Horikoshi, la serie firmata da Hideuyuki Furuhashi e Betten Court ha rappresentato un insight piuttosto interessante per gli approfondimenti sulle figure dei Vigilanti, e soprattutto per molti riferimenti al passato e alla carriera di Heroes conosciuti nell’opera originale.

La tavola conclusiva, nera, con la scritta “Grazie per aver letto. La storia continua in My Hero Academia…” lascia i lettori su una nota di tristezza, ma consapevoli del successo raggiunto da Koichi. Conosciuto come Skycrawler, e operativo negli Stati Uniti d’America, Koichi è stato immortalato in una straordinaria pagina a colori ad inizio capitolo, che potete vedere nel post di Shonen Jump in calce alla notizia.

Anche Knuckleduster, Iwao Oguro, è stato omaggiato con una pagina a colori, in un perfetto addio. Fateci sapere se avete letto l’ultimo capitolo e cosa ne pensate complessivamente della serie Vigilante My Hero Academia Illegals. Per finire vi lasciamo al misterioso legame tra Koichi e All For One.