Vigilante My Hero Academia: i Pro Heroes arrivano a Naruhata

La battaglia finale di Vigilante My Hero Academia raggiunge un clamoroso punto di svolta. Sul punto di soccombere al cospetto di Number 6, Crawler viene salvato dall’intervento degli eroi professionisti. Nella città di Naruhata, è arrivata una squadra composta dai migliori Pro Heroes!

Lo scontro tra Koichi e l’antagonista principale prosegue anche nel capitolo 121 dell’opera spin-off di Betten Court e Furuhashi. Il Vigilante ha finalmente conquistato il favore della società degli eroi, ma ciò non basta per consentirgli di battere Number 6. Questo, infatti, è diventato un demone devoto alla devastazione.

La sua perseveranza, però, è infine risultata fondamentale. A Naruhata, arrivano alcuni dei migliori Pro Heroes in circolazione. In soccorso di Koichi, vediamo arrivare un gruppetto formato da Best Jeanist, il Turbo Hero Ingenium, nelle vesti del fratello maggiore di Iida della Classe 1-A, ed Eraserhead. Di quest’ultimo, però, in Vigilante My Hero Academia scopriamo una falla del suo Quirk. Oltre a questi, in città vediamo anche la presenza di Present Mic.

L’arrivo dei Pro Heroes, però, e il calore dei supporters presenti, non fa altro che far scatenare ancora di più Number 6, che si divide in tanti, potenti antagonisti. Il capitolo, si chiude infine con il debutto sulla scena di Endeavor, che promette di mettere la parola fine alla questione. Fuoco e fiamme stanno per abbattersi sull'antagonista di Vigilante.