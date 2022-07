Vigilante My Hero Academia: un protagonista senza maschera nell'art di Betten Court

La pubblicazione di Vigilante My Hero Academia - Illegals è giunta al termine con l’uscita del volume 15, ma a quanto pare gli autori del prequel spin-off hanno ancora qualcosa da dirci. L’illustratore Betten Court, torna al lavoro sulla serie realizzando un particolare artwork che ritrae uno dei protagonisti più amati.

Conclusa la battaglia con Number 6, nel capitolo 126 di Vigilante Koichi vola a New York City, dove ottiene finalmente un contratto da eroe professionista. Mentre comincia a farsi conoscere dalla società statunitense con il nome di Skycrawler, i suoi amici restano nel quartiere dove è cresciuto. Sul finire di Vigilante My Hero Academia 126 assistiamo a uno scioccante ritorno in attività. Knuckleduster, ha infine deciso di non ritirarsi e di proseguire la sua avventura in quanto eroe illegale.

L’artwork realizzato dal maestro Betten Court, che assieme a Hideyuki Furuhashi ha lavorato all’opera, ritrae proprio Knuckleduster. Questa volta, però, ha definitivamente appeso la maschera da vigilante al chiodo e senza più il suo consuetudinario costume, lo vediamo in abiti civili.

In questo sketch, osserviamo Iwao Oguro in outfit piuttosto semplice, composto da una canotta che lascia intravedere il suo fisico possente e dei pantaloni cargo da lavoro. Nonostante non porti la maschera sul volto, tra le mani stringe un piccone. Iwao, non permetterà che il suo angolo di Giappone venga minacciato dai villain.