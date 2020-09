Vigilante My Hero Academia: Quali sono le condizioni di Pop Step dopo il capitolo 85?

Come avete potuto leggere nel nostro riassunto del capitolo 85 di Vigilante My Hero Academia, lo scontro tra i protagonisti e il loro avversario è stato più difficile del previsto, in particolare per Pop Step.

Grazie all'intervento di Koichi e Midnight, Pop Step è riuscita a resistere all'attacco di Queen Bee, nonostante questo Kazuho ha ricevuto molte ferite gravi, che l'hanno messa in pericolo di vita. Inoltre, dopo le vicende del capitolo 85, è stata scambiata per un villain, ma Pop Step è attualmente impossibilitata a difendersi da queste accuse, in quanto si trova in una camera di ospedale, priva di sensi. Sembra infatti che le api di Queen Bee, l'ultima delle quali è stata estratta dai medici e il colpo ricevuto da Numero 6, hanno causato dei danni permanenti al suo corpo, che avranno sicuramente delle ripercussioni importanti sulla sua carriera da supereroina.

Come sapete l'opera scritta da Hideyuki Furuhashi e disegnata da Betten Court si sta avvicinando sempre di più verso la sua conclusione, in attesa di scoprire come si concluderà lo spin-off del manga di Kohei Horikoshi, vi segnaliamo questo divertente easter egg presente in Vigilante My Hero Academia, inoltre nei giorni scorsi è stato pubblicato il capitolo 283 del manga originale. .