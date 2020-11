Vigilante My Hero Academia: il ritorno in azione di All For One

Da All Might a Eraserhead, per passare infine a Fat Gum, lo spin-off di My Hero Academia ha fatto luce sul passato di alcuni dei Pro Heroes più amati. Ma non solo, anche All For One ha fatto il suo minaccioso debutto in Vigilante - My Hero Academia Illegals

Il villain più potente del franchise si è finalmente rivelato anche in Vigilante - My Hero Academia Illegals, suscitando numerose domande tra i lettori. Oltre a questo clamoroso ritorno, il capitolo 89 dello spin-off di My Hero Academia si concentra sul passato di Mirko, allora conosciuta con il nomignolo di Tiger Bunny.

L'intervento di Tiger Bunny nel club di combattimento sotterraneo permette a O'Clock di scoprire una misteriosa droga in grado di "boostare" gli effetti dei Quirk. Ma come di consueto quando appare Mirko, la situazione sfugge di mano.



Mentre i membri del club attaccano l'eroina, un misterioso gas pervade l'arena, causando il potenziamento di tutti i Quirk dei presenti. Tuttavia, O'Clock nota che un'altra sostanza sta sopprimendo i poteri di alcuni combattenti; dopo un esame più attento, il Vigilante si accorge che una mano oscura emerge dalla nuvola di gas per appropriarsi dei poteri di Tiger Bunny.

Prima che acquisisse le sue complete capacità, questo doveva essere il modo in cui All For One rubava i Quirk. Ma si tratta realmente del rivale di All Might? Questo non è ancora chiaro; la persona incappucciata emersa nel gas potrebbe essere anche un villain con un'abilità simile a quella di All For One. Scopriamo l'adolescenza di uno smilzo Fat Gum in Vigilante - My Hero Academia Illegals.