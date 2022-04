Vigilante My Hero Academia, di ritorno dall'inferno: la battaglia non è finita

Con l'arrivo dei Pro Heroes in città, Number 6 è stato messo all'angolo. Tuttavia, la battaglia di Koichi Haimawari non è ancora finita. L'antagonista di Vigilante My Hero Academia - Illegals è di ritorno dall'inferno.

Vigilante My Hero Academia si è avvicinato al suo climax. Alla fine dell'opera spin-off di Hideyuki Furuhashi e Betten Court mancano pochi capitoli, ma la battaglia sembra tutt'altro che finita.

I Pro Heroes di Vigilante My Hero Academia sono arrivati a Naruhata, richiamati dal caos venutosi a creare dallo scontro tra Number 6 e Crawler. In poco tempo, Endeavor, Eraserhead e Best Jeanist, tra gli altri, sembravano aver messo fine alla crisi. Tuttavia, il finale del capitolo 122 lascia spazio a pochi dubbi: Number 6 è ancora vivo.

La creatura plasmata da All For One e dal Dottor Garaki possiede un potere fuori da ogni aspettativa, che nessun Nomu dell'opera originale ha mai più raggiunto. La coppia formata da All Might ed Endeavor sembrava averlo messo fuori gioco, ma evidentemente così non è.

Number 6 è ancora vivo, riuscendo a sfuggire alla distruzione totale. Di lui, si salvano solamente il cervello e il cranio, che le fiamma di Endeavor non sono riuscite a bruciare. Tanto basta al villain per poter tornare all'attacco. Nel prossimo capitolo dello spin-off, ci aspetta un suo ancor più violento ritorno in scena. Sarà Koichi a infliggere il colpo del definitivo K.O.?