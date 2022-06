Vigilante My Hero Academia: rivelata la cover del volume conclusivo

Vigilante My Hero Academia Illegals si è guadagnato il titolo di uno dei migliori spin-off del panorama odierno del fumetto giapponese. Nel corso dei sei anni di pubblicazione, Furuhashi e Court sono stati capaci di rispettare l’immaginario di Kohei Horikoshi e approfondirne alcuni aspetti, definendo anche personaggi molto apprezzati dai lettori.

La conclusione della storia di Koichi Haimawari, ora conosciuto con il nome da Hero di Skycrawler, ha generato commozione tra i lettori, e in vista dell’arrivo dell’ultimo volume fisico in Giappone, è stata presentata la spettacolare cover dedicata proprio ai due protagonisti. A condividerla con i fan è stato proprio l’artista Betten Court, attraverso il post che potete vedere in fondo alla pagina.

In primo piano troviamo Koichi, apparentemente ferito ma dall’espressione ancora volenterosa di dimostrare il proprio valore. Sullo sfondo invece si trova Knuckleduster, ex Hero che ha ricoperto il ruolo di mentore per il protagonista, addestrandolo per migliorare le proprie capacità e la padronanza del suo Quirk. In basso, a chiudere il cerchio dei protagonisti, troviamo invece l’affascinante Pop Step. Cosa ne pensate della cover dell’ultimo volume di Vigilante My Hero Academia Illegals? Ditecelo nei commenti.

