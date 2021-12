Vigilante My Hero Academia: uno spettacolo pirotecnico nel cielo stellato

La città di Naruhata non ha pace, la lunga battaglia tra The Crawler e Number 6 prosegue incessante anche in Vigilante - My Hero Academia Illegals capitolo 114. Quale tra le due ragioni prevarrà? Un brutale spettacolo pirotecnico illumina la notte stellata.

Lo spin-off scritto da Hideaki Furuashi e illustrato da Betten Court ci sta regalando uno scontro che, tra numerosi colpi di scena, va avanti da ormai diversi capitoli. Dopo aver esplorato le profonde ragioni di Number 6, questa volta l’attenzione è tutta incentrata sullo svolgersi del violento combattimento tra il Vigilante e il Villain.

Nelle pagine iniziali, Koichi Haimawari pensa unicamente alla fuga. L’antagonista principale, nella sua forma Stile Fulmineo, lancia un vasto attacco missilistico, che però viene evitato dalla velocità massima di Crawler. Per cercare di rifiatare, e di conseguenza contrattaccare, il ragazzo sale ancora più su nel cielo, dove si accorge della presenza dei giornalisti. A breve, gli eroi arriveranno a Naruhata.

The Crawler, però, è finito nella trappola del nemico, che non ha alcuna intenzione di demordere. Quando infatti All For One lo invita a ritirarsi, lui si rifiuta affermando che il suo solo desiderio è uccidere Koichi. Con un sorriso beffardo, il burattinaio re del crimine lo sprona a fare del suo meglio.

Number 6 questa volta indirizza i suoi missili non direttamente verso Koichi, ma bensì alle sue spalle, così da formare un muro esplosivo. Nel mentre, lo carica alla sua massima potenza. Improvvisamente, però, il villain si spegne per precipitare a terra, dove ad attenderlo vi è una folta schiera di villain bomber. La sua ultima brillante performance darà vita a un incredibile spettacolo pirotecnico che distruggerà l’intera cittadina.

Come reagiranno ora i Vigilanti? In precedenza, abbiamo scoperto il vero Villain di Vigilante My Hero Academia