Vigilante My Hero Academia: Lo spin-off presenta un nuovo potere per i protagonisti

Il successo dello spin-off del manga di Kohei Horikoshi ha portato in molti a sperare in un adattamento animato di Vigilante My Hero Academia, nel frattempo è stato pubblicato il nuovo capitolo della serie di Furuhashi Hideyuki e Court Betten.

Dopo aver introdotto il concetto della Quirk Singularity, i numerosi appassionati del mondo di My Hero Academia non si aspettavano di scoprire la possibile esistenza di un nuovo potenziamento per i protagonisti del manga, nonostante questo il capitolo 120 dello spin-off sembra introdurre un nuovo modo per aumentare il proprio potere.

Durante lo scontro tra Crowler e Number Six infatti possiamo leggere i commenti di All For One, personaggio che sembra stupirsi del livello raggiunto dai due, arrivando ad ipotizzare che stiano per superare anche il livello della singolarità. Per ora non sappiamo quali potranno essere le ramificazioni di questa scoperta e se farà la sua comparsa anche nelle pagine della serie principale, non resta quindi che aspettare i prossimi capitoli dell'opera del famoso mangaka giapponese per scoprire qualche dettaglio in più.

Cosa ne pensate di questo sviluppo? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, per finire ecco un divertente cameo presente nelle pagine di Vigilante My Hero Academia che riguarda alcuni famosi personaggi della Marvel.