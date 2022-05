Vigilante My Hero Academia: lo spin-off smentisce una teoria fanmade su Crawler

Vigilante My Hero Academia - Illegals è a un solo passo dal gran finale. Con l'epilogo in vista, numerose teorie s'infrangono a pezzi, tra cui anche quella che avrebbe dovuto spiegare l'assenza di Crawler in My Hero Academia.

Per diverso tempo, i lettori dello spin-off hanno teorizzato la morte del protagonista Koichi Haimawari per mano di Number 6 o All For One. Il suo decesso, avrebbe spiegato l'assenza nella futura società degli eroi che abbiamo conosciuto nell'opera originale di Kohei Horikoshi. Questa teoria fanmade, in seguito a quanto scoperto nel penultimo capitolo, non ha però più senso di esistere.

Dopo il trionfo su Number 6, in Vigilante My Hero Academia 125 Koichi fa il suo eroico debutto. Questa volta, il ragazzo che si ispira ad All Might non veste più i panni di vigilante illegale, ma quelli di eroe professionista presso l'agenzia di Capitan Celebrity.

L'assenza di Crawler dagli eventi di My Hero Academia non si spiega con la sua morte, ma con il fatto che abbia iniziato la carriera da Hero negli Stati Uniti d'America. Se Koichi non si trova attualmente al fianco di Deku e compagni nella lotta finale contro All For One, è solo perché è impegnato con i villain americani.

Resta tuttavia qualche dubbio, come ad esempio il perché Koichi non sia intervenuto sapendo della situazione giapponese. Il ragazzo, ora noto come l'hero Skycrawler, si sarebbe potuto unire a Star and Stripe, la quale da sola ha dato il suo contributo alla società nipponica.