Vigilante My Hero Academia svela una falla del Quirk di Eraserhead

Con uno spettacolo degno dell'opera principale, Vigilante My Hero Academia - Illegals ha messo in scena lo scontro finale tra The Crawler e Number 6. Spinta al limite, la creatura di All For One si è trasformata in un mostro demoniaco, che però ha attirato l'attenzione dei professionisti. Tra questi, troviamo Eraserhead.

Nonostante gli sforzi compiuti e l'evoluzione del suo potenziale, Koichi alla fine si trova quasi sul punto di gettare la spugna e soccombere a Number 6. In quel frangente, però, per somma gioia del Vigilante, in città arrivano i Pro Heroes.

Nella squadra venuta in soccorso a Narhuata, si trova anche Eraserhead. Mentre un fantasma si manifesta al cospetto di All For One in Vigilante, quello che un giorno diventerà il professore della Classe 1-A dello Yuei ha la possibilità di mettere fine allo scontro.

Attraverso il suo Erasure Quirk, l'Hero potrebbe far tornare Number 6 al suo aspetto originale, mettendo fine a ogni pericolo e salvando la città. Ben presto, però, ci si rende conto che ciò non è possibile, e che la battaglia non sarà così facile. Con quanto sta accadendo, Vigilante My Hero Academia merita di diritto una serie anime.

A diretta richiesta di The Crawler, Eraserhead replica sottolineando una delle debolezze che contraddistingue la sua Unicità. A quanto pare, dei bersagli così luminosi e brillanti non gli permettono di acquisire piena capacità visiva, impedendo al Quirk di funzionare. Questo dettaglio, tornerà in qualche modo utile nella battaglia finale dell'opera principale di Kohei Horikoshi?