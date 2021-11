Vigilante My Hero Academia, il vero Villain: il nemico del nemico

Sotto la grandiosa ombra dell’opera principale, prosegue Vigilante - My Hero Academia Illegals, lo spin-off prequel di Hideyuki Furuashi e Betten Court. Impegnati in una guerriglia urbana, il protagonista Koichi Haimawari e il Villain Number 6 si scambiano i ruoli. A chi spetta il ruolo di vero antagonista?

Nel capitolo 113 l’autore Furuashi porta i lettori a riflettere su un tema che già Kohei Horikoshi aveva delicatamente sfiorato. Chi decide chi è buono, e chi invece è cattivo? D’altronde, anche i Pro Heroes uccidono e fanno del male in nome di una “finta” pace. E allora, nel più recente capitolo della saga spin-off, improvvisamente non è più Number 6 il Villain.

Una splendida pagina iniziale che ritrae The Crawler porta i lettori sullo sfondo della battaglia più cruciale. La creazione di All For One e del Dottor Garaki esordisce parlando di se stesso e delle sue origini. Il suo scopo era quello di diventare l’eroe supersonico O’Clock e l’unico a potergli impedire di realizzare il suo sogno era All Might. Evitarlo, era fondamentale per la riuscita dell’impresa. Ciò, però, come da lui ammesso, si è rivelato insufficiente. Tra lui e la sua missione si è frapposto un insetto, Koichi per l’appunto. Nella visione di Number 6, il protagonista non è un insetto o un avversario da sottovalutare: Crawler è il villain finale della sua storia personale.

Riflettendo su questo tema, il mutaforme trova nuova motivazione e ribalta nuovamente l’andamento dello scontro. Trasformandosi in un abominio lucente ipersonico, mette in moto la sua vendetta e Koichi non può far altro che subire la sua ira furiosa.

Questo suo nuovo stile, denominato Number 6: Stile Fulmineo, gli consente di ottenere un corpo di plasma combustibile, preciso e veloce. Sotto gli occhi soddisfatti di All For One, il Villain della storia è pronto per porre fine ai giochi sotto gli occhi dei cittadini spaventati.

Vi lasciamo a un precedente colpo di scena che ha ribaltato l'esito finale e al burattinaio che trama nell'oscurità di Vigilante My Hero Academia.