Vigilante My Hero Academia: il volto di Number Six nasconde un mistero scioccante

Mentre si avvicina alla fine, Vigilante - My Hero Academia Illegals ha portato i fan alla scoperta di uno scioccante mistero legato al volto di Number Six, l'antagonista principale di questa serie spin-off. Cos'altro nasconde il potente villain?

L'intenso arco narrativo della "Guerra di Naruhata" ha portato la piccola cittadina a esplodere nel caos a causa dell'attacco di Number Six e del suo esercito di proto-Nomu. Ad affrontare il villain, ancora una volta, vi è Crawler, che però resta sconvolto da una caratteristica inedita dell'antagonista.

Il capitolo 104 dell'opera spin-off realizzata da Furuhashi Hideyuki e Bettencourt riprende dal faccia a faccia tra i due. Crawler nota immediatamente che il volto di Number Six ha qualcosa che non va: le sembianze della sua faccia sono prive di dettagli. Quando il protagonista chiede al criminale se fosse davvero la stessa persona incontrata in precedenza, il volto di Six assume le sembianze della faccia di "Rokuro Nomura", il quale aveva tratto in inganno Pop Step.

A quel punto, l'antagonista rivela che ha modellato la sua faccia sulla base di quella di Crawler e che intende eliminarlo per essersi messo in mezzo tra lui e Pop Step. La conversazione tra i due cessa quando Crawler si lancia all'attacco prendendo alla sprovvista Number Six. Un momento di esitazione, però, lascia all'avversario il tempo di reagire.

Il culmine della battaglia tra i due avverrà nel corso del prossimo capitolo. Ecco chi e cosa è l'antagonista principale di Vigilante My Hero Academia. L'omaggio a Thanos della Marvel in questo easter egg di Vigilante My Hero Academia.