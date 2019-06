Vigiliante: My Hero Academia Illegals rivela nuove informazioni sul One For All

Ultimamente lo spin-off Vigilante: My Hero Academia Illegals si sta sbizzarrendo nel rivelare succose informazioni su elementi molto importanti della rispettiva serie principale. Abbiamo scoperto il palazzo di giustizia e il nuovo attacco di All Might, ora tocca all' One For All.

Recentemente, infatti, un nuovo capitolo di Vigilantes ha fortemente approfondito il simbolo della pace, dal momento che l'eroe nel periodo in cui è ambientata la serie è nella sua forma migliore. All Might rivela un'informazione molto importante sul One For All, dichiarando che il trascinante potere del suo Quirk non deriva soltanto dalla sua forza ma anche da una marcata componente psicologica. Di seguito, le parole dell'eroe al Detective Tsukauchi:

"E' stata la tua supplica appassionata che mi ha fatto arrivare in tempo. Esiste una grande componente psicologica nella forza di All Might".

Continuando, l'eroe spiega le sue sensazioni quando il suo Quirk è fortemente richiesto:

"Lo so che pensi che un personaggio pubblico come me non debba compiere della azioni per il proprio tornaconto personale, ma quando sento l'arrivo di una chiamata, quando la percepisco con le mie stesse orecchie, tutto ciò sembra qualcosa di esclusivo soltanto a me. Ho accettato questo potere in modo da dare speranza alle persone. La speranza che le loro grida raggiungano al più presto All Might, o qualcun altro.

Il fattore psicologico sembra quindi essere influente all'interno del potere di All Might, esemplificato all'interno della serie dal "Plus Ultra", un atteggiamento votato a superare i propri limiti e a dare il massimo in ogni situazione di pericolo. Sia All Might che Izuku sono stati portati al loro estremo diverse volte all'interno della serie, e siamo curiosi di vedere come questo potere evolverà nel corso del manga.