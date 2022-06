I villain più alti dei manga, tra Dragon Ball, ONE PIECE e altre storie

Non sempre la statura esprime potenza. A volte sono i personaggi nella media che riescono a sprigionare un potere fuori dal comune, tuttavia non vuol dire che il fisico non faccia la propria parte. Nei vari anime e manga sono molti i personaggi, specialmente cattivi, che superano le classiche misure umane, come visto in Dragon Ball e ONE PIECE.

E proprio tra i nemici più importanti dei manga e anime più famosi, vediamo quali sono i più alti. Partiamo con lo shonen per eccellenza, Dragon Ball, che ha Broly con 2,74 metri di altezza, Majin Bu con 2,87 metri e Re Cold sopra i 3 metri. Misure eccellenti che superano quelle di altri shonen di razza come Naruto, Bleach e Hunter x Hunter. In questi tre infatti ci sono pochi antagonisti di peso, o meglio dire d'altezza: in Bleach c'è Yammi che raggiunge 230 centimetri, in Hunter x Hunter c'è Uborghin con ben 258 centimetri mentre Naruto può contare sui meri 195 centimetri di Kisame Hoshigaki.

Tra gli shonen principali, ovviamente ONE PIECE dice la sua con alcuni dei più grossi: soltanto per citarne alcuni, c'è Doflamingo con ben 3 metri, Gecko Moria che raggiunge i 7,3 e poi i due imperatori Kaido e Big Mom, rispettivamente alti 7,10 e 8,80 metri.

Nessuno però può sconfiggere i giganti de L'Attacco dei Giganti: tra i Nove Giganti della serie c'è il Gigante Colossale che, da solo, raggiunge ben 50 metri di statura, per non parlare poi del Gigante Fondatore con il suo potere pienamente attivo che supera anche i 100 metri.