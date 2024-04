Quali sono le villain più iconiche degli anime isekai? La top 3

Anche se gli IsekaiVillainess non sono immuni ai tipici cliché che non vorremmo vedere negli isekai in generale, rappresentano un sottogenere più interessante nel quale si dà spazio a protagoniste che vogliono sfuggire al proprio destino cupo e tormentato. Quali sono però le villain davvero iconiche di questi isekai? Parliamone in questa nuova top!

3 - Elise (Doctor Elise: The Royal Lady With The Lamp)

La dottoresa Takamoto è un chirurgo che sta vivendo la propria seconda esistenza dopo essere stata, in precedenza, una terribile villain chiamata Elise de Clorance.

Come Elise si era distinta per il proprio egoismo e le pessime scelte che avevano portato alla rovina della sua famiglia, mentre nei panni del medico cambia le proprie attitudini. Purtroppo, muore a causa di un incidente aereo e torna nel suo corpo originale, ma decide di essere un'Elise diversa, più altruista e riflessiva nelle scelte che deve prendere.

2 - Aileen (I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss)

Aileen è la cattiva di un otome game e, quando si rende conto che nella sua vita precedente è stata uccisa dal signore dei demoni, invece di allontanarsi da lui, gli si avvicina per cercare di convincerlo che non sono nemici e non deve accadere nulla di male. Un classico, ma ben scritto.

1 - Catarina (My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom)

Questo anime è il simbolo di tutto quello l'intero sottogenere ha da offrire. La protagonista, Catarina, è una giovane nobile che un giorno sbatte la testa e ricorda chi è stata nella vita precedente. Capisce di essere intrappolata in un otome game come cattiva e che qualsiasi strada intraprenda porterà inevitabilmente alla morte o all'esilio.

Ecco perché Catarina dovrà stare costantemente attenta a non innescare le "death flag" del gioco, uno strumento di gameplay che accelera l'arrivo della fine per la villain. La serie intrattiene e strappa anche qualche sincera risata. Ancora oggi, consigliatissima.

Prima di lasciarvi alla sezione commenti, vi ricordiamo che sono in uscita nel 2024 almeno 3 isekai molto interessanti che potrebbero stupirvi, quindi dategli un occhio!

