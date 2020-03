Tutti i vincitori dei 14° Seiyu Awards, i premi assegnati ai migliori doppiatori del 2019

Nella giornata di ieri sono stati annunciati i vincitori dei prestigiosi Seiyu Awards, i premi assegnati ai migliori doppiatori giapponesi del 2019 nel settore dell'intrattenimento animato. Si tratta di un riconoscimento molto importante per gli artisti, ed i due primi classificati sono stati i doppiatori di Tanjiro Kamado e Kaguya Shinomiya.

La cerimonia avrebbe dovuto tenersi in un teatro, ma a seguito del problema legato alla diffusione del Coronavirus l'organizzazione ha deciso di sospendere l'evento e annunciare i vincitori tramite il programma radio Chou! A&G web. Di seguito potete leggere i nomi dei primi classificati.

Miglior doppiatore protagonista: Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba)

(Tanjiro Kamado in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) Migliore doppiatrice protagonista: Aoi Koga (Kaguya Shinomiya in Kaguya-sama: Love is War)

(Kaguya Shinomiya in Kaguya-sama: Love is War) Rookie Actor Award (assegnato ai cinque migliori doppiatori principianti): Takeo Otsuka (Ryusei Midorigaoka in Dimension High School), Gakuto Kajiwara (Shinra Kusakabe in Fire Force), Kotaro Daigo (Hodaka Morishima in Weathering With You), Katsumi Fukuhara (Yukiya Araki in W'z), Shogo Yano (Mafuyu Sato in Given)

(Ryusei Midorigaoka in Dimension High School), (Shinra Kusakabe in Fire Force), (Hodaka Morishima in Weathering With You), (Yukiya Araki in W'z), (Mafuyu Sato in Given) Rookie Actress Award: Madoka Asahina (Asumi Kominami in We Never Learn), Miho Okasaki (Teruko in Demon Slayer: Kimestu no Yaiba), Miyuri Shimabukuro (Carole Stanley in Carole & Tuesday), Sayumi Suzushiro (Uruka Takemoto in We Never Learn), Ai Fairouz (Hibiki Sakura in How Heavy Are the Dumbbells You Lift?), Nana Mori (Hina Amano in Weathering With You)

(Asumi Kominami in We Never Learn), (Teruko in Demon Slayer: Kimestu no Yaiba), (Carole Stanley in Carole & Tuesday), (Uruka Takemoto in We Never Learn), (Hibiki Sakura in How Heavy Are the Dumbbells You Lift?), (Hina Amano in Weathering With You) Miglior Cast: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Premio speciale anche per Studio Pierrot, assegnato per via del quarantesimo anniversario dello studio di animazione.

E voi cosa ne dite? Concordate con la scelta della giuria? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste maggiori informazioni sui due primi classificati invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle ultimissime su Kaguya-sama: Love is War 2 e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train.