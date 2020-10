Vinland Saga 2: annuncio rimandato al 2021, il team: 'Siamo finalmente tornati operativi'

L'evento di Vinland Saga programmato per la giornata odierna si è concluso senza informazioni per quanto concerne la Stagione 2, nonostante le voci di corridoio fossero praticamente certe dell'annuncio. Durante la diretta streaming, il team ha parlato della produzione della prima stagione dell'anime, e affermato che i lavori riprenderanno presto.

Secondo quanto dichiarato dagli ospiti di WIT Studio, il team ha avuto diversi problemi a causa dell'emergenza sanitaria, e ancora adesso sta lavorando per cercare di risolverli internamente. Tutto questo si traduce in un'attesa più lunga, che molto probabilmente si protrarrà fino a 2021 inoltrato. Per la stessa ragione, è quindi possibile che la seconda stagione di Vinland Saga arrivi a cavallo tra il 2021 e il 2022.

Il regista Shuhei Yubuta ha confermato l'esistenza di Vinland Saga 2 il mese scorso, attraverso un post pubblicato sui suoi profili social. La seconda stagione dovrebbe essere composta da altri 24 episodi e, di conseguenza, è assolutamente normale che i tempi di produzione siano un po' più lunghi del solito, specie considerando l'altissima qualità della serie.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che in quest'ultimo anno i ragazzi di WIT Studio non sono certo stati con le mani in mano, visto che pochi mesi fa su Netflix ha debuttato il loro nuovo anime originale Great Pretender.