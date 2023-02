Vinland Saga 2: ecco l'episodio speciale 6.5, il video completo e di che si tratta

Da inizio 2023 ci sono tanti anime in onda in Giappone, alcuni dei quali sono abbastanza famosi da ricevere l'attenzione anche dei servizi streaming che propongono questi contenuti all'estero. E tra le proposte di questa stagione invernale che apre l'anno non può di certo mancare quel capolavoro di Vinland Saga con la sua seconda stagione.

La prima stagione di Vinland Saga è stata acclamata giustamente, e la seconda finora non si sta dimostrando di certo da meno, nonostante la situazione di Thorfinn sia cambiata completamente. Di quel ragazzino partito dal freddo nord islandese non è rimasto più nulla: maturato in seguito alla morte del padre e diventato uno spietato guerriero al servizio del nemico Askeladd, adesso è stato lasciato il posto a un personaggio più adulto, riflessivo e che sta maturando ancora di più, muovendosi in un'altra direzione.

L'episodio speciale 6.5 di Vinland Saga è la dimostrazione di quanto Thorfinn sia cambiato. L'account ufficiale Twitter dell'anime ha deciso a sorpresa di regalare agli spettatori una puntata speciale e originale intitolata "Affogare nell'ombra" della durata di poco più di due minuti. In questo mini episodio disponibile nel video in alto, Thorfinn è ancora un giovane al servizio di Askeladd e sta razziando un villaggio, uccidendo anche persone. Quando prova a entrare in una casa, però, la porta mostra un Thorfinn adulto che osserva le famiglie terrorizzate che vivono lì.

Un momento catartico per il personaggio e ciò ha convinto anche Makoto Yukimura, l'autore del manga originale, a fare un applauso alla produzione dell'anime per questo episodio speciale di Vinland Saga. Intanto il prodotto sta continuando a fare faville su Netflix e Crunchyroll.