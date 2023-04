Vinland Saga 2, inizia la nuova fase: ecco l'opening del secondo cour

Sono lontani i tempi dei campi di battaglia, del clangore delle armi, di asce e scudi che sbattevano e si rompevano, del sangue che sgorgava a fiotti. Per Thorfinn si è aperta una nuova epoca, molto diversa dalla precedente: anche se porta dentro di sé quelle ferite, Vinland Saga stagione 2 si è aperta in modo diverso, con un personaggio nuovo.

Disponibile su Netflix e Crunchyroll, questi nuovi episodi hanno presentato un protagonista completamente rinnovato nel corpo, nella mente e nello spirito, con tante domande rimaste irrisolte. La seconda stagione di Vinland Saga è partita a inizio 2023 e ha quindi superato il giro di boa, con oltre 12 episodi già trasmessi. Considerata però la durata prevista di Vinland Saga 2, è tempo di iniziare il secondo cour.

Lo si fa con una nuova sigla d'apertura, che ha sostituito la precedente "River" degli Anonymouz, usata fino al dodicesimo episodio della serie. Adesso invece è il turno di "Paradox", del gruppo Survive Said the Prophet, i quali hanno lavorato in passato ad anime come Tokyo 24-ku e Banana Fish, ma soprattutto alla prima opening della prima stagione di Vinland Saga, quella "Mukanjyo" che ancora oggi è apprezzatissima dai fan dell'anime.

Il video della nuova opening di Vinland Saga 2 è disponibile in alto, e ancora una volta è una sigla che parte in maniera tranquilla per poi esprimere potenza al momento giusto, insieme a un video che esprime tanto rosso, simbolo del sangue che sta per arrivare. A voi piace oppure preferivate quella che è stata appena sostituita?