Vinland Saga 2: un leak svela il numero di episodi della nuova stagione

Appena qualche giorno fa, dopo mesi di silenzio e speculazioni, la produzione ha iniziato a rimuovere il telo dietro la stagione 2 di Vinland Saga. Le aspettative per il ritorno dell'anime sono altissime, merito di una prima parte che ha conquistato decine di migliaia di fan da tutto il mondo.

Il primo trailer di Vinland Saga 2 trasmesso un paio di giorni fa ha svelato finalmente la data d'uscita del primo episodio che, salvo imprevisti, compirà il suo debutto a gennaio 2023. Ancora diversi mesi separano dunque i fan dalle nuove puntate, attesa che si farà perdonare dal numero di episodi previsti per questo seguito.

Circa un anno fa, il director aveva chiesto alla produzione un numero adeguato di puntate dal momento che l'arco narrativo 'Slave Arc', caratterizzato da 45 capitoli, avrebbe richiesto sufficiente spazio per un buon adattamento. Studio MAPPA, che sostituisce WIT per la nuova stagione, sembra aver accolto le richieste del regista stando ad un recente report di Komi, un noto insider. Stando alle parole del leaker, dunque, Vinland Saga 2 si comporrà di 24 episodi totali, un numero coerente con la precedente stagione e che darà così ampio margine allo staff per adattare adeguatamente una saga che si preannuncia epica ed avvincente.

E voi, invece, non vedete l'ora dell'arrivo dell'anime dopo tutta questa attesa? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.