Vinland Saga 2, la sinossi ufficiale: la saga di un vero guerriero

Le guerre britanniche sono state l'ambientazione principale della prima stagione di Vinland Saga, con Thorfinn che ha abbandonato le gelide terre islandesi per tentare di assassinare Askeladd, il mercenario che uccise suo padre Thors. Eppure tutto ciò è andato all'aria quando, nel finale di stagione, quando Askeladd si fece uccidere.

Quel momento cambiò per sempre la vita di Thorfinn, che perse subito il proprio punto di riferimento, il proprio obiettivo. Ed è con queste premesse che si apre Vinland Saga stagione 2, la seconda fase della storia che si incentrerà sull'arco della schiavitù. Crunchyroll porterà i prossimi episodi, con la piattaforma che ha rivelato anche la sinossi ufficiale di Vinland Saga 2.

"Inizia un nuovo millennio nella parte settentrionale della penisola dello Jutland, in Danimarca. Dopo la morte del suo nemico giurato Askeladd, Thorfinn ha perso il suo scopo di vita. Viene comprato dal proprietario terriero Ketil come 'schiavo' per lavorare nella sua fattoria. Thorfinn incontra lì un altro giovane, Einar, anche lui schiavo. L'incontro con Einar porta Thorfinn ad affrontare i peccati che ha commesso e di iniziare a trovare il significato della vita. Dall'altra parte, Canute, diventato re d'Inghilterra, cerca di ampliare il proprio territorio per stabilire la 'terra promessa'. Questa è la 'storia di un vero guerriero'. La 'storia di espiazione e salvezza' che si cela dietro il prologo."