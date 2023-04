Vinland Saga 2, nuovo trailer diffuso da MAPPA per il secondo cour

Vinald Saga 2 era uno degli anime più attesi della stagione invernale visto che l'adattamento del manga di Makoto Yukimura sta godendo di una notevole fortuna. La nuova stagione è finalmente cominciata e i fan stanno già apprezzando il lavoro di MAPPA che ha sostituito WIT Studio alle animazioni.

C'è chi è già convinto che la prima parte di Vinland Saga 2 sia già migliore della passata stagione, eppure i fan devono ancora fare i conti con il secondo cour stagione, atteso al debutto il 3 aprile, che proseguirà le avventure di Thorfinn in questa avvincente saga norrena. Per coloro che non conoscessero la storia, la stagione 1 è disponibile alla visione su Crunchyroll con doppiaggio in italiano.

Ad ogni modo, per celebrare l'arrivo dei nuovi episodi, MAPPA ha rilasciato un nuovo trailer promozionale, lo stesso allegato in calce alla notizia, che fornisce un'anticipazione di quello che ci aspetta nelle prossime settimane con tanto di assaggio del nuovo brano di chiusura. Cogliamo l'occasione per ricordarvi, in ultimo, che Vinland Saga 2 si comporrà di un totale di 24 episodi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo filmato, che aspettative avete per la seconda tranche di puntate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.