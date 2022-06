Vinland Saga 2, il nuovo trailer svela finalmente la data d'uscita

Annunciato ormai qualche tempo fa, Vinland Saga 2 ha fatto poco parlare di sé salvo qualche rumors in circolazione e qualche informazione sporadica da parte della produzione. Lo staff, tuttavia, ha continuato a lavorare al progetto che finalmente è pronto a mostrarsi in un primo trailer.

Qualche giorno fa avevamo aperto alla possibilità di un imminente trailer di Vinland Saga 2 dopo che il team aveva preannunciato novità per la giornata di oggi, promessa che hanno mantenuto rilasciando qualche minuto fa una clip dalla durata di oltre 2 minuti, la stessa che potete apprezzare a dovere in cima alla notizia.

Ad ogni modo, la produzione non si è limitata a mostrare il trailer e la prima locandina promozionale, allegata in calce, bensì anche la data d'uscita dei nuovi episodi. Salvo imprevisti, dunque, il sequel di Vinland Saga compirà il suo debutto a gennaio 2023. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Studio WIT non sarà più incaricato del progetto in quanto le animazioni sono state affidate a MAPPA (Attack on Titan Final Season). Come se ciò non bastasse, stando ai rumors in rete, Vinland Saga è già stato rinnovato per una terza stagione e forse addirittura per una quarta.

