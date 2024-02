Vinland Saga, 5 personaggi ispirati ad avventurieri realmente esistiti

Il processo creativo di Vinland Saga ha richiesto studio e dedizione all’autore, Makoto Yukimura, il quale ha di recente ammesso di non essere mai stato un grande appassionato della storia vichinga, parole curiose visto il talento con cui ha saputo rappresentarla focalizzandosi su personaggi ispirati ad avventurieri realmente esistiti.

Infatti, lungo il percorso di preparazione per la stesura della storia di Thorfinn, collocata in un periodo storico ampiamente documentato, Yukimura ha preso come riferimento diverse figure dell’epoca. La prima è Thorfinn Karlsefni, un uomo spinto dalla curiosità e da un forte senso dell’avventura, audace a tal punto da seguire Leif Erikson fino all’America del Nord. I racconti dei suoi viaggi sono presenti nei due documenti islandesi che prendono il nome di Saghe della Vinlandia.

Anche Askelaad, brutale mercenario responsabile della morte del padre di Thorfinn, è ispirato ad un eroe norvegese, protagonista della Laxdœla Saga: Olaf Hosskuldson, soprannominato il Pavone, per il desiderio di sfoggiare sempre abiti lussuosi e colorati. Nella storia Olaf fu un mercante che ebbe molta fortuna, a tal punto da diventare uno dei più ricchi e benestanti proprietari terrieri d’Islanda.

Un’altra ispirazione è stato Thorkell l’Alto per l’omonimo personaggio, il gigantesco prozio di Thorfinn. Il personaggio storico divenne capo dei vichinghi di Jomsborg, e strinse un’alleanza con Canuto, diventato sovrano d’Inghilterra. Thorkell l’Alto ha ispirato anche il personaggio di Ragnar, braccio destro e guardiano del principe, e poi sovrano, Canuto il Grande. Nella realtà Thorkell si allontanò da Canuto, per poi riconciliarsi con lui nel 1023, diventando Jarl della Danimarca, e padre adottivo di Harthacnut, figlio del re.

Infine, Yukimura ha inserito anche il leggendario Harald Bellachioma, primo re della Norvegia, tra l’872 e il 930 per dipingere il sovrano all’inizio della storia. Discendente del clan svedese Yngling, Harald conquistò villaggio dopo villaggio la sua fama e potenza, venendo riconosciuto come capo e guida dalle stesse persone. Apparendo in diverse saghe e agiografie dove la realtà si mischia troppo spesso alla mitologia, ancora oggi l’effettiva esistenza di Harald Bellachioma resta dubbia.

Rimanendo in tema, vi lasciamo a come Vinland Saga ha raccontato la colonizzazione vichinga in America, e all'arco narrativo migliore secondo Makoto Yukimura.