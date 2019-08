Vinland Saga, l'anime sorprende con i suoi meravigliosi paesaggi autunnali!

L'episodio 5 di Vinland Saga ha fatto il suo debutto, stupendo non solo a livello narrativo, con una storia interessante e colma di colpi di scena, ma anche e soprattutto grazie a un comparto artistico commissionato da Wit Studio che sta lasciando a bocca spalancata.

Protagonista indiscusso della scorsa puntata è la natura, un gioco visivo che il team è di Wit è riuscito a ottenere grazie a una maniacale cura del comparto artistico, con dei fondali talmente strepitosi da girare ovunque in rete. Infatti, i meravigliosi paesaggi autunnali hanno rinvigorito l'ambientazione ormai non più glaciale e innevata, lasciando spazio a sfondi boschivi e panorami mozzafiato.

Vinland Saga, dunque, è già uno degli anime più in voga di questa stagione estiva, nonostante i preordini delle vendite dell'home video siano al momento disastrosi. Nonostante siamo solo al quinto episodio, la serie televisiva ha già l'arduo compito di riunire a sé una maggiore cerchia di appassionati, seppur il suo straordinario comparto tecnico e la narrazione altalenante abbiano comunque le carte in regola per fare successo. Prima di lasciarvi ai bellissimi fondali della puntata, vi ricordiamo che Vinland Saga è disponibile solo su Amazon Prime Video, dove ne abbiamo approfittato per rilasciare le nostre prime impressioni sulla mitologica serie animata.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi incredibili paesaggi? Fateci sapere la vostra opinione nell'apposito riquadro riservato ai commenti qua sotto!