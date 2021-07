Vinland Saga: annunciata una lunga pausa per il manga storico di Makoto Yukimura

L'annuncio di una seconda stagione di Vinland Saga ha colto di sorpresa i fan dell'opera storica ideata da Makoto Yukimura, considerata l'ottima accoglienza riservata alla prima stagione dell'anime prodotta da Wit Studio. Tuttavia è stata annunciata una lunga pausa per il manga, che si estenderà per tutto il mese di agosto.

Con attualmente 184 capitoli raccolti in 25 volumi, Vinland Saga rappresenta una delle più importanti opere storiche e basate su fatti realmente accaduti del vasto panorama del fumetto giapponese. La storia, ambientata nell'XI secolo, segue le gesta dei vichinghi, in particolare del giovane Thorfinn, basato sull'omonimo esploratore islandese che compare nella Saga dei Groenlandesi, importante fonte letteraria che ripercorre la colonizzazione della Groelandia, e spedizioni verso l'America.

Pubblicata sulla rivista Afternoon, edita da Kodansha, la serie Vinland Saga sarà in pausa per tutto il mese di agosto, un periodo di stop che potrebbe prolungarsi successivamente. Non è stato specificato alcun motivo per la sospensione della serie, e ci auguriamo che non sia legato in alcun modo alle condizioni di salute di Yukimura stesso, che ha da poco rivelato la cover del volume 25.

Per concludere ricordiamo che lo staff della prima stagione tornerà per il seguito dell'anime, e vi lasciamo allo spettacolare incontro tra Thorfinn e Eivor di Assassin's Creed Valhalla.