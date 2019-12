Vinland Saga: l'autore Makoto Yukimura avrà un cameo nel prossimo episodio dell'anime

Con la seconda stagione di Vinland Saga ad un passo dalla conferma, i ragazzi di WIT Studio possono celebrare un'altra annata di grandi successi. L'anime dedicato ai vichinghi di Makoto Yukimura del resto si è confermato come uno dei più curati del 2019, e proprio a questo proposito lo stesso autore non è riuscito a dire no ad un piccolo cameo.

Come potete vedere in calce infatti, è stato confermato che il mangaka presterà la sua voce ad uno dei personaggi che presumibilmente appariranno nel prossimo episodio, in programma per domenica 22 dicembre alle ore 17:00. Ovviamente dovrebbe trattarsi di un semplice personaggio secondario disegnato con le sembianze dell'autore, dunque non aspettatevi monologhi di alcun tipo.

L'ultimo episodio di Vinland Saga ha messo in scena l'ennesimo scontro tra Thorfinn e Askeladd, conclusosi, senza troppo sorprese, con la vittoria del secondo. Nella prossima puntata assisteremo invece all'incontro tra il principe Canute e suo padre, Re Sweyn, pronti a rivedersi dopo la spiacevole riunione dell'episodio 20.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo questa prima stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui ve lo foste perso poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al riassunto dell'episodio 22 di Vinland Saga.