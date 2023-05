Vinland Saga: l'autore Makoto Yukimura vi consiglia caldamente questo manga

Mentre gli appassionati di Vinland Saga sono finalmente tornati a seguire la storia di Thorfinn grazie al ritorno dell’anime con l’attesa seconda stagione, l’autore del manga, Makoto Yukimura, ha voluto condividere con loro le proprie opinioni su una serie ancora in corso e molto lontana dall’epica vichinga.

Nella storia del medium è chiaro quanto contino le influenze di alcuni autori, e come questi tendano ad apprezzare, a volte anche pubblicamente, il lavoro dei colleghi. L’ultima opera che sembra aver profondamente colpito Yukimura è My Girlfriend’s Child, come specificato da lui stesso nel post riportato in fondo alla pagina. Scritta e disegnata da Mamoru Aoi, la serie, edita da Kodansha in sei volumi e ancora in corso, rientra nel genere del dramma romantico, quindi totalmente diverso dal violento immaginario di Vinland Saga, e parla di due adolescenti che vedono le loro vite stravolte da una gravidanza inaspettata.

“È un manga in cui viene esposto in maniera onesta e seria il tema principale. L’abilità narrativa e l’approccio onesto al racconto di Mamoru Aoi hanno toccato il mio cuore”, così Yukimura ha commentato la serie, consigliandola caldamente ai suoi lettori e a chiunque sia appassionato di manga. Sfortunatamente la serie non è presente sul mercato italiano, e nessuna delle grandi case editrici che si occupano di portare il fumetto giapponese nello stivale ha dimostrato interesse nell’acquisirne i diritti di distribuzione.

Vorreste leggere una serie del genere? Seguirete il consiglio del mangaka magari recuperandola in altre lingue? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che Yukimura ha discusso del finale di Vinland Saga, e vi lasciamo alle scuse del regista della seconda stagione dell’anime per alcune sequenze mancanti.