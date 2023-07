Vinland Saga: l'autore Makoto Yukimura pensa ad uno spin-off della serie

La seconda stagione di Vinland Saga ha riportato gli appassionati dell’opera di Makoto Yukimura nell’intrigante era dei Vichinghi, al fianco di Thofinn e compagni. Aspettando la nuova stagione dell’anime, in un’intervista il mangaka ha catturato ulteriormente l’attenzione parlando di un possibile spin-off.

Il finale della seconda stagione dell’anime ha chiarito un aspetto fondamentale della vita del protagonista: smettere di cercare e prodigare violenza. Per quanto sia riuscito a riunirsi con la sua famiglia, dopo così tanto tempo, Thorfinn, però, decide di ripartire, stavolta al fianco del suo amico Einar, verso una terra che può chiamare “casa”. Un finale di stagione che lascia spazio a molte interpretazioni e aspettative, momentaneamente abbandonate dai fan quando Makoto Yukimura, in un’intervista con i colleghi di comicbook.com, ha parlato di una storia spin-off che potrebbe diventare realtà in futuro.

“Molte persone desiderano che io scriva una storia sul viaggio del gruppo a Istanbul. In un punto della narrazione, Thorfinn e gli altri personaggi parlano molto della loro avventura a Istanbul, e poi nel manga si assiste ad un taglio e al loro ritorno dalla città. Forse sono rimasti sensibilmente delusi dal fatto che ne ha parlato così tanto nella serie senza ricevere una vera spiegazione; quindi, mi sento obbligato a esplorare e approfondire la storia”, così ha commentato il mangaka, alimentando la speranza negli appassionati della sua opera principale.

E voi cosa ne pensate? Vorreste scoprire di più della permanenza ad Istanbul di Thorfinn e del suo gruppo?