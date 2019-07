Vinland Saga: l'autore parla delle caratteristiche dell'opera in un'intervista

L'adattamento animato di Vinland Saga è da poco disponibile su Amazon Prime Video, ma le prime sensazioni sul lavoro svolto da Wit Studio sono già molto positive.

In occasione dell'uscita dell'anime sulla piattaforma di streaming, l'autore del manga Makoto Yukimura ha concesso un'intervista nella quale ha spiegato gli argomenti salienti della sua opera. Ve la lasciamo di seguito con annessa traduzione:

Di cosa tratta il manga "Vinland Saga"?

La storia si svolge temporalmente più di mille anni fa e ha luogo in Nord Europa, più a nord nella Germania, in paesi come la Norvegia, Danimarca e l'Islanda. la vicenda prende le mosse da un bambino, Thorfinn, uno dei Vichinghi che abitano queste regioni. Lo vediamo crescere e incontrare difficoltà man mano che si sviluppa.

Cosa ne pensi dell'adattamento animato?



Credo davvero che l'abbiano curato anche troppo (ride), sono veramente preoccupato che lo staff possa collassare vedendo l'impegno con cui hanno approcciato l'opera. Riesco a sentire l'impazienza da parte loro di adattare questo titolo, non potrei ringraziarli abbastanza. Devo sentirmi l'autore più fortunato per questo.



Ci dica quali sono state le sue prime sensazioni quando ha debuttato nell'industria:



Il mio debutto è stato segnato dal primo capitolo di Planetes, avevo speso circa sei mesi a strutturarlo e non era lungo più di 50 pagine. Il mio primo pensiero è stato: "Deve essere impossibile lavorare in questo modo". Questo è quello che ho pensato al mio debutto. Ho ragionato in questo modo per diverso tempo, ma se continui a impegnarti ci riuscirai sicuramente.



Perchè hai deciso di creare una storia di Vichinghi ambientata nel Nord Europa?



Se consideri la tematica, è abbastanza semplice. Ciò che volevo mostrare era il ritratto della violenza. Mi venne in mente un giorno, avevo la necessità di descriverla e di confrontarmi con essa. E per fare questo avevo bisogno di un'ambientazione che la ospitasse, con molti individui violenti al suo interno. Perciò feci delle ricerche, per poi concludere che una trama sui Vichinghi fosse la migliore opzione da considerare. L'idea che volevo mettere in scena e la tematica sembravano collimare, così mi decisi ad iniziare il tutto.



La precisione con cui è presentata l'ambientazione e il contesto storico del manga hanno colpito gli esperti. Come sei riuscito ad ottenere i documenti?



Mi sono impegnato molto per ottenerli. Andavo nelle librerie per comprare dei testi sui Vichinghi scritti in giapponese, tuttavia per disegnare le ambientazioni avevo bisogno di sentire gli odori e il freddo che le fanno da padrone, così la cosa più utile da fare era ottenere queste informazioni nei luoghi in questione. Non ci sono fonti più attendibili per un lavoro simile.



Quindi sei andato in Islanda? Com'è stato?



Si ci sono stato, ed era più calda di quanto mi aspettassi. Il nome "Islanda" mi aveva teso in inganno. C'erano dei libri che sostenevano che la regione Hokkaido fosse più fredda. Non ci credevo, non riuscivo ad andare oltre i miei pregiudizi. Ma al momento del mio arrivo c'era una temperatura di 7 gradi, ed era Febbraio. In quel periodo Tokyo era anche più fredda. Avevo delle convinzioni che non riuscivo ad abbandonare, e andarci di persona mi ha aiutato in questo senso.



Ricevi delle lettere dai fan che ti seguono dall'Islanda?



Si! Mi hanno mandato perfino dei regali. Mi ricordo di aver ricevuto dei commenti euforici per il fatto che avessi scelto l'Islanda come ambientazione principale di un manga per la prima volta. Mi hanno reso davvero contento. Credevo che dare vita ad un manga del genere li avrebbe fatti arrabbiare. Il fatto di averli accontentati è stato liberatorio.



A quali elementi sei più attento quando crei un manga basato su eventi storici?



Ci sono diverse persone che fanno questo lavoro in maniera migliore, e non sono sicuro di ciò che dovrei dire ma, quello che mi interessa non è rimanere fedele in tutto per tutto al materiale, essendo un manga l'importante è che sia divertente, ancora di più dell'essere fedele. Facendo molte ricerche, provi a presentare gli eventi storici fedelmente, tuttavia questo non sempre rende il manga interessante. E' questo il punto. Riportare i fatti per come sono avvenuti inficerà l'intrattenimento dell'opera. Rendere felici i fan è la cosa più importante, e le mie ricerche sono volte a questo obiettivo. Sto molto attento a questo punto quando creo un manga storico.



Le scene d'azione nell'anime sono fantastiche, che ne pensi?



Sono veramente grato per aver creato un adattamento di questo tipo. Le scene d'azione possono essere difficili da trattare in TV, e loro le hanno gestite con grande dedizione. Ci sono state delle censure, ma le hanno affrontate conoscendo il rischio. Li ringrazio molto per il loro lavoro. La ragione per cui credo in Yabata e il suo staff dal profondo del mio cuore è il fatto che si sforzino duramente a creare l'anime, senza pensare troppo al profitto o ai costi della produzione. Potrebbe essere sbagliato professionalmente (ride), ma io preferisco le persone che provano a dare vita a ciò che vogliono non tenendo conto troppo del profitto.



Hai avanzato qualche richiesta per questo adattamento?



In realtà no. Volevo che lo approcciassero a modo loro. Ma gli ho chiesto di rappresentare Canute in modo tenero (ride), io non ci sono riuscito, ma avevo intenzione di farlo sembrare una dolce ragazzina. Così ho lasciato che ci riuscissero loro.



I punti salienti dell'anime "Vinland Saga":



Ce ne sono molti. Gli sfondi sono fantastici, come le musiche e i personaggi, lo sforzo dei doppiatori è encomiabile. Mi piacerebbe davvero parlarne. Nei 24 episodi che saranno trasmessi, il momento più importante per me sarà...mi sembra strano dato che ho creato io la storia (ride), ma ci saranno delle puntate leggendarie che vi scuoteranno dentro. Ringrazierete dio per averli visti, ma non dirò a quali mi riferisco. Arriveranno, perciò preparatevi. Volete qualche indizio? Ci sono alcune scene con la neve ambientate in Inghilterra.



Obiettivi per i futuri capitoli del manga:



Bene, non sono un autore veloce e per arrivare a questo punto ci messo molto tempo. La storia diventerà molto più interessante secondo me, ciò metterà in dubbio quello ho fatto finora (ride). Ho lavorato duro per raccontare questa storia, ma ciò che veramente voglio trasmettere inizierà da qui.



Ultime considerazioni:



Questo manga va avanti da 14 anni, mi imbarazza introdurlo, ma ho impiegato gran parte della mia di questo tempo su di esso. Tuttavia mi sento confidente nel consigliare questo titolo ai lettori là fuori. Se avete modo di leggerlo, fatelo, potreste accorgervi che nel mezzo subisca una battuta d'arresto ma, per favore (ride), siate pazienti e superate quella parte perchè dopo diventerà davvero divertente.



L'anime ha conquistato i fan con questa violenta clip, dategli un'occhiata!