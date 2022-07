Vinland Saga: all'autore sono piaciuti i filler dell'anime? La risposta di Yukimura

Ci sono voluti anni prima di vedere un anime di Vinland Saga. L'autore Makoto Yukimura in passato non ha avuto buoni riscontri con la produzione di Planetes, la sua vera opera, quindi ha atteso il progetto proposto da WIT Studio. La nota casa d'animazione ha creato un anime molto fedele al manga, anche se con alcuni cambi.

Oltre ad alcuni cambi nella cronologia e nell'ordine in cui sono state proposte alcune scene, tra il quinto e il sesto episodio ci sono alcune scene non presenti nel manga. Cosa ne pensa il mangaka Makoto Yukimura di queste scene filler?

"Innanzitutto, sono stato davvero felice di vedere un Vinland Saga che non conoscevo andare in scena. Mi sono sentito particolarmente grato riguardo il quinto e sesto episodio. Thorfinn si è separato dal padre Thors in giovane età e finisce per lavorare per Askeladd, ma nel manga io ho saltato cos'è successo quando Thorfinn era sedicenne. L'anime ha fatto un grande lavoro nel mostrare il processo della sua crescita e di riempire quel vuoto, quindi l'ho davvero apprezzato".

Anche Hiroshi Seko ha discusso di questo cambio d'eventi: "Quando stavo sviluppando la bozza della serie, ho detto a Yabuta che volevo mostrare il tutto in ordine cronologico per illustrare la crescita di Thorfinn." Ovviamente, il regista Yabuta ha accettato la proposta, come si è visto negli episodi mandati in onda.

Yukimura ha discusso dei temi della serie, mentre si avvicina la stagione 2 di Vinland Saga con un trailer.