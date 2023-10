Vinland Saga: l'autore della serie vi consiglia questo shonen

Vinland Saga rappresenta uno dei migliori esempi di manga seinen con riferimenti alla storia reale nell’immensa offerta odierna del mercato dei manga, e grazie alla storia di Thorfinn l’autore Makoto Yukimura è arrivato al successo mondiale, e nel corso degli ultimi anni si è spesso ritrovato a consigliare nuove opere ai suoi fan.

Dopo aver presentato molto bene My Girlfriend’s Child a maggio 2023, qualche mese dopo Yukimura è tornato a parlare di una produzione che lui stessa ha avuto la responsabilità di approvare. Stiamo parlando di The Bugle Call, titolo tradotto di Sensou Kyoushitsu, shonen pubblicato a partire dal 2022 sulla rivista Jump Square. Il manga tratta di un giovane ragazzo, Lucas, contraddistinto dalla capacità di poter vedere il suono. Nonostante la sua riluttanza alla guerra e alla violenza, Lucas viene costretto a perdere parte ad una guerra proprio per la sua abilità innata.

L’avversione del protagonista alla violenza è un tema ricorrente all’interno di Vinland Saga, e qui si comprende il motivo per cui Yukimura consiglia questa opera. Per chi volesse saperne di più ecco la descrizione ufficiale di The Bugle Call: “Anno 1294, la guerra divampa. Lucas, trombettiere di un piccolo gruppo di mercenari, si trova continuamente coinvolto nelle battaglie, sognando un giorno di poter diventare un musicista. Un giorno, però, i suoi poteri si risvegliano e la sua vita cambia per sempre. Sotto la guida del Papa, Lucas dovrà giocare un ruolo decisivo nella guerra contro l’Impero e Garland”.

Avevate già sentito parlare di questo manga? Gli darete una possibilità? Fatecelo sapere nei commenti. In conclusione, ricordiamo che Yukimura ha parlato di uno spin-off di Vinland Saga, e vi lasciamo alle principali differenze tra manga e anime riguardo la seconda stagione di Vinland Saga.