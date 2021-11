Da Vinland Saga a Baccano!, gli anime perfetti per un live-action

Gli adattamenti live-action degli anime stanno diventando sempre più comuni. L'industria degli anime è enorme e potrebbe rivelarsi una miniera d'oro di serie che potrebbero diventare dei blockbuster di successo.

Adattare qualcosa da media come videogiochi o anime può essere complicato, ma con un casting pensato, una scrittura adatta e una regia sopra le righe, può sempre uscire qualcosa di sorprendente. Ma quali sono gli anime più adatti ad una trasposizione del genere?

The Big O del 1999 ha avuto più successo in America che in Giappone quando ha debuttato. The Big O è una lettera d'amore ai gialli americani e ai film noir. E' ciò che accadrebbe se Batman avesse a disposizione un robot gigante, ed è disegnato in uno stile simile a Batman: The Animated Series con un'atmosfera art-deco/film noir che lo rende immediatamente riconoscibile.

La trama è anche piena di intrighi che ricordano i film polizieschi degli anni '40 e '50. Vedere una versione live-action di Paradigm City sul grande schermo sarebbe epico, e considerando il suo lavoro sul film di Batman del 1989, Tim Burton potrebbe essere il regista perfetto.

Baccano! è una corsa a tutta velocità attraverso l'era del proibizionismo nell'America degli anni '30. Sangue, alcol e scontri a non finire. A differenza della maggior parte delle serie che raccontano le loro vicende in un percorso lineare, Baccano! è un insieme di storie di mafia, un miscuglio di vicissitudini e una molteplicità di personaggi che convergono tutti verso il finale per dare un senso al caos.

Non ci sono molte serie animate in cui il Sud America è l'ambientazione, ma Michiko and Hatchin hanno coraggiosamente preso una cultura straniera e hanno dato agli spettatori l'impressione di visitare un luogo simile. Una versione live-action non sarebbe diversa, fondendo insieme culture molto diverse per creare qualcosa di sorprendente. Un road trip action movie ambientato in Brasile sarebbe una bella avventura da vedere su grande schermo.

Se una serie come Vikings ha avuto un tale successo, Vinland Saga potrebbe funzionare altrettanto bene. Questo anime racconta la vita dello storico esploratore vichingo Thorfinn, figlio di un ex-guerriero assassinato che serve il gruppo di mercenari responsabili della morte del padre. Vinland Saga sarebbe un live-action impressionante da guardare, con tante battaglie sanguinose e uno sguardo accurato sulla dura vita dei vichinghi.Qua potete vedere il trailer della seconda stagione di Vinland Saga.

I Cieli di Escaflowne ha avuto un grande impatto quando ha esordito in America alla fine degli anni '90, ma da allora è caduto nel dimenticatoio. L'introduzione di un adattamento live-action potrebbe dare a Escaflowne la spinta di cui ha bisogno per riportare alla ribalta una serie degna del suo nome. Una storia imponente che evoca il tipo di emozioni offerte anche da altre grandi epopee fantasy come Il Signore degli Anelli. Inoltre, sentire la meravigliosa colonna sonora di Yoko Kanno che risuona in surround mentre si sgranocchiano i popcorn farebbe gioire molti fan della serie originale. Di seguito trovate la recensione de I Cieli di Escaflowne.