Vinland Saga: questa bellissima illustrazione ci mostra il cambiamento di Thorfinn

Pochi giorni fa è stato diffuso il trailer del settimo episodio di Vinalnd Saga, l'anime tratto dall'opera di Makoto Yukimura dedicato al mondo dei vichinghi. La popolarità della serie ha portato l'artista Takahiko Abiru a condividere un disegno semplicemente perfetto, dedicato al protagonista Throfinn ed al suo incredibile percorso di crescita.

L'immagine, visibile in calce, ritrae il figlio di Thor durante le quattro fasi dell'adolescenza, mostrate per ora solo in maniera parziale dalla serie tv. Ad oggi, il disegno, pubblicato dall'utente Veslac2k e realizzato dal character designer Takahiko Abiru, conta più di 400 upvote.

Nell'anime come nel manga, Throfinn è il figlio del leggendario guerriero vichingo Thor, disertore durante una guerra poiché stanco di uccidere senza motivo. Dopo essere stato rintracciato dal suo ex compagno Floki, Thor dovrà portare a termine una missione che lo separerà dal figlio, costretto a marciare da quel momento in poi con il mercenario Askeladd.

Il manga di Vinland Saga conta attualmente 22 Volumi disponibili, di cui circa 7 dovrebbero essere adattati durante la prima stagione. Considerato che l'opera è tuttora in corso, WIT Studio dovrebbe rimanere impegnato con la serie per un minimo di altre tre stagioni.

E voi cosa ne dite? Vi piace l'artwork di Abiru? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui vogliate saperne di più sulla serie invece, vi rimandiamo al nostro primo sguardo su Vinland Saga.