Vinland Saga celebra 5,5 milioni di copie in circolazione, svelata la cover del Volume 25

Vinland Saga, l'eccezionale manga seinen di Makoto Yukimura, ha recentemente superato le 5,5 milioni di copie in circolazione con 25 Volumi, affermandosi come una delle opere di maggiori successo di Monthly Afternoon di Kodansha. L'opera riceverà presto una seconda stagione anime realizzata da WIT Studio.

In realtà le vendite del manga sono piuttosto incostanti, con poche centinaia di migliaia di copie stampate per anno. I Volumi continuano a vendere abbastanza bene considerato il target, ma l'opera aveva superato le 5 milioni di copie stampate poco prima della trasmissione dell'anime, e ha piazzato "solo" 500.000 copie in più nell'ultimo anno e mezzo. Nel complesso siamo lontani dai numeri dei grandi shonen recenti, capaci di vendere le stesse copie in poco più di una settimana, ma probabilmente la Stagione 2 dell'anime darà un'ulteriore spinta al manga.

In tutti i casi, Yukimura ha anche mostrato la cover del nuovo Volume, il numero 25, in uscita il 21 luglio in Giappone. Nella copertina possiamo osservare Throfinn, ormai ventiseienne, insieme a Gudrid, Einar, Hild, il piccolo Karli e tutti gli altri. Vi ricordiamo che il manga si sta lentamente avvicinando alla conclusione, che dovrebbe essere prevista per il generico 2023.

In Italia l'opera è distribuita da Star Comics, che ha già pubblicato tutti e 24 i Volumi disponibili.