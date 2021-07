Vinland Saga celebra il secondo anniversario, evento speciale in arrivo?

Tra gli anime degli ultimi anni chi ha ottenuto un forte consenso di pubblico e critica è stato Vinland Saga, adattamento del manga di Makoto Yukimura. Sbarcato anche su Amazon Prime Video, la storia di Thorfinn nel Mare del Nord e alle prese con la conquista di varie aree dell'Inghilterra è stato uno dei prodotti più entusiasmanti del 2019.

Essendo partito a luglio di quell'anno, significa che molto presto Vinland Saga festeggerà il secondo anniversario. E proprio per questo sull'account ufficiale Twitter dell'anime è apparsa una locandina che potete osservare nel tweet in basso. Nell'immagine, Thorfinn è al fianco del padre Thors e i due guardano insieme l'aurora boreale. La scritta in alto a destra però è molto esplicativa e parla del secondo anniversario di Vinland Saga che arriverà il 7 luglio 2021 e dà appuntamento alle ore 21:00 del fuso orario giapponese. Considerata la data e l'orario preciso pubblicati, è possibile che ci sia in programma un evento speciale per Vinland Saga.

Inoltre questo potrebbe essere un preludio all'annuncio che verrà fatto a fine mese sulla rivista Afternoon, dove viene pubblicato il manga. È stato infatti rivelato anche che Vinland Saga avrà una copertina per un annuncio importante. Che i due eventi siano collegati? Siamo alle porte dell'annuncio della seconda stagione dell'anime? Intanto non perdetevi la nostra recensione su Vinland Saga disponibile su Amazon Prime Video.