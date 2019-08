Vinland Saga: avevate colto questa citazione a Naruto?

Durante il settimo episodio di Vinland Saga, l'ultima fatica di WIT Studio, molti fan hanno notato una particolare citazione ad uno degli anime più famosi di tutti i tempi: Naruto. La particolarità si ritrova nel fatto che l'omaggio è stato creato apposta per l'anime, visto che nel manga non c'è traccia di questa curiosa scenetta.

Casomai non vi fosse ancora venuto in mente, ci stiamo riferendo alla Naruto Run sfoggiata dal protagonista Thorfinn all'inizio della puntata. Nelle prime battute dell'episodio, il mercenario Askeladd chiede al figlio di Thor di adempiere al suo dovere da scout andando a proporre un'alleanza agli assalitori di un forte francese. Dopo un iniziale rifiuto, Thorfinn si ritrova costretto ad eseguire l'ordine e si invola verso l'accampamento eseguendo la famosa posa dei Naruto Runners.

Come hanno fatto notare i lettori del manga, nel fumetto di Makoto Yukimura non c'è traccia di questa divertente scenetta, che sarebbe dunque volontà dei ragazzi di WIT Studio. Negli ultimi tempi in effetti le citazioni a Naruto si sono sprecate, soprattutto grazie al celebre meme dell'assalto all'area 51.

Vinland Saga ha da poco rilasciato l'attesissimo episodio 8 e si sta preparando per iniziare un importante arco narrativo. La serie va in onda in Giappone tutte le domeniche alle 17:15 e viene trasmessa in simulcast europeo da Amazon Prime Video.

E voi cosa ne pensate? Avevate notato la citazione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!